"Rei João" sobe ao palco no Porto com apelo à "participação cidadã"

A peça “O Rei João” estreia-se na quarta-feira no Teatro Carlos Alberto, no Porto, apresentando-se como uma crítica social às “lideranças fracas e débeis” e fazendo um apelo “à participação cidadã”, disse esta segunda-feira o encenador, Marcos Barbosa.

Em cena até domingo, a peça reúne em palco 12 atores para um espetáculo de cerca de duas horas, explicando Marcos Barbosa, sobre a encenação com dramaturgia de Jacinto Lucas Pires, que optou por ela “por achar que é uma peça muito injustiçada, muito pouco querida pelas pessoas do teatro, pelos académicos e pelos estudiosos do [seu autor, William] Shakespeare”.

“É uma peça que pega numa figura histórica, o rei João, que não é muito querida pelos ingleses, […] que representa tudo o que um líder não deve ser”, acrescentou o também ator, que a caracterizou como “muito próxima” da realidade atual, quando se está perante “lideranças fracas e débeis, quando acontecem pandemias, guerras e as coisas vão ficando tristemente na mesma”.

Escrita entre 1594 e 1596, “A Vida e Morte do Rei João”, no título original, é uma peça histórica que dramatiza o turbulento reinado de João Sem Terra (1199-1216). Tendo as vicissitudes da guerra entre França e Inglaterra como nó central, o drama levanta um conjunto de questões que, ontem como hoje, permitem avaliar o estado da nação, lê-se na informação distribuída aos jornalistas.

Antecipando tratar-se de uma peça com “muito humor pelo meio”, mas onde se assiste a “uma crítica fortíssima feita pelo Shakespeare ao papel do Vaticano”, o texto surge, por isso, como “uma espécie de espelho da realidade”.