Red Hot Chili Peppers passam por Portugal em 2023

Os Red Hot Chili Peppers vão dar um concerto no Festival Nos Alive do próximo ano, foi anunciado esta segunda-feira.

O espetáculo do grupo norte-americano está marcado para o dia 6 de julho de 2023, avança a promotora Everything is New.

Os Red Hot Chili Peppers lançaram este ano dois álbuns, “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”.

Alcançaram o primeiro lugar da tabela de vendas da Billboard, destacando-se como a primeira banda de rock em 17 anos a alcançar esse feito.

O grupo formado pelo vocalista Anthony Kiedis, o baixista Flea, o baterista Chad Smith e o guitarrista John Frusciante foi nomeada para o Grammy de Melhor Canção Rock, com o tema “Black Summer”, e recebeu nos MTV Video Music Awards o Global Icon Award e o prémio de Best Rock Video com o "Black Summer".

Ao longo de três décadas de carreira, os Red Hot Chili Peppers já venceram mais de 100 milhões de discos.

Outros artistas confirmados no Festival Nos Alive de 2023 são: Angel Olsen, IDLES, Lizzo, Men I Trust, Sam Smith, Sylvan Esso, Tash Sultana e The Black Keys.