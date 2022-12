Filmes de Miguel Gomes e Teresa Villaverde recebem apoio europeu

Dois projetos cinematográficos dos realizadores Miguel Gomes e Teresa Villaverde vão receber apoio financeiro do Conselho da Europa, por via do programa Eurimages, foi hoje anunciado.

De acordo com o Conselho da Europa, o programa de apoio a coproduções do Eurimages, com um total de 6,7 milhões de euros, vai contemplar 24 produções de longas-metragens, entre as quais "Justa", de Teresa Villaverde, e "The Grand Tour", de Miguel Gomes.

"Justa", que receberá 415.000 euros do Eurimages, é produzido e realizado por Teresa Villaverde, em coprodução com França, e conta ainda com apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) e da RTP. O orçamento total ronda 1,5 milhões de euros.

"O projeto começou a ser desenvolvido depois dos terríveis fogos de 2017 em Portugal, mas é uma ficção livre" sobre "um pequeno grupo de sobreviventes, todos homens, que perderam as mulheres nos incêndios, e uma criança. Todos a aprender a viver nas suas novas condições", explicou a realizadora à agência Lusa.

O elenco contará, entre outros, com o ator sérvio Miki Manojlovic, o francês Robinson Stevenin e os portugueses Francisco Nascimento e Filomena Cautela.

Teresa Villaverde disse ainda que o filme será feito nos concelhos de Oleiros, Pampilhosa da Serra e Lousã e que a rodagem arranca em janeiro.

"The Grand Tour" é uma longa-metragem de ficção de Miguel Gomes que receberá 500.000 euros de apoio do Eurimages e que será rodada em 2023 em Portugal e em Itália, referiu à Lusa a produtora Filipa Reis, de Uma Pedra no Sapato.