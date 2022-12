Abertas candidaturas ao Prémio Gulbenkian: um milhão de euros para combater crise climática

Neste sentido, foi atribuído pela primeira vez, em 2020, à ativista sueca Greta Thunberg, em 2021, à Global Covenant of Mayors for Climate & Energy – GCoM, e, este ano, ex-aequo, à IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) e ao IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Criado pela Fundação Calouste Gulbenkian, no valor de um milhão de euros, o prémio visa distinguir pessoas ou organizações de todo o mundo que se têm evidenciado no combate à crise climática.

Estão abertas as candidaturas para a 4.ª edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade.

A ex-chanceler alemã Angela Merkel preside ao júri, que é constituído pelo geógrafo e Prémio Pessoa 2018 Miguel Bastos Araújo, o fundador e diretor emérito do Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático, Hans Joachim Schellnhuber, o professor de Ciências do Sistema Terrestre na Universidade de Potsdam, Johan Rockström, o antigo comissário europeu da energia e ação climática, Miguel Arias Cañete, o diretor do Grupo de Análise de Sistemas Ambientais da Universidade de Wageningen, Rik Leemans, a fundadora e diretora executiva da ONG Friendship e presidente da Global Dignity Bangladesh, Runa Khan, a professora de Ecologia na Universidade Nacional de Córdoba e membro da Royal Society, Sandra Díaz, e a diretora do Centro de Ciência e Ambiente em Deli e editora da revista Down To Earth), Sunita Narain.

Inovação, impacto, inspiração e relevância da nomeação são os critérios definidos para a seleção dos trabalhos.

As candidaturas deverão ser apresentadas através de nomeação de terceiros, não sendo permitidas nomeações pelo próprio, e deverão ser submetidas em formato eletrónico através do formulário disponível em gulbenkian.pt até 17 de março de 2023.

O vencedor será anunciado em 2023, em data a anunciar.