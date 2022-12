Gregório Duvivier: É “preciso que o Brasil seja intolerante, com os intolerantes” para garantir a liberdade

O humorista brasileiro Gregório Duvivier regressa aos palcos portugueses, mas desta vez com uma peça de teatro, um monólogo que parte de um texto clássico. De 7 a 10 de dezembro o ator vai percorrer quatro salas com a peça “Sísifo”, um espetáculo que cruza a mitologia grega, com o que Duvivier diz serem os absurdos do quotidiano, incluindo a política brasileira.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, Duvivier explica que a peça que nasceu sobre o mito grego de Sísifo, cedo se transformou. “Vai muito além do mito. Tenta interpretar a nossa vida, o quotidiano à luz do mito grego. Fala de direitos sociais, de política no sentido em que a democracia no Brasil é essa pedra que sempre rola ladeira abaixo e a gente tem de a reerguer”, explica.

No rescaldo da reeleição de Lula da Silva, Gregório Duvivier explica que trabalhou nesta peça com Vinicius Calderoni, um autor da sua geração “muito interessante” e com quem tinha “muita coisa” sobre a qual queriam falar.

“Queríamos falar desse enigma que é o Brasil que nos persegue, mas também de amor, da vida, de envelhecer, de filhos, de paternidade”, detalha Duvivier que conclui, que o mito de Sísifo foi “esse guarda-chuva onde cabia tudo” o que queriam abordar.

O cocriador do coletivo humorista Porta dos Fundos apresenta-se sozinho em palco. Fazer um monólogo é nas suas palavras “uma dificuldade” que confessa, adorar. “Fico sempre morrendo de medo antes de entrar em cena. Sempre me arrependo de ter escolhido esta profissão. Ao mesmo tempo, é sempre muito gostoso estar no palco. Então, é aquela contradição que assola os atores. Nunca é fácil, mas sempre vale a pena”, admite Gregório Duvivier.

No palco, o ator encarna várias personagens tipo num texto que passa pela comédia, a tragédia, a poesia, nunca esquecendo o poder libertador do humor. A peça vai estar em cena dia 7, no palco do Grande Auditório, do Centro Cultural de Belém, depois dia 8 no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, dia 9, em Coimbra, no Convento de São Francisco e dia 10, no Centro de Artes de Águeda.