"Abusos", "guerra" ou "inflação"? Já pode votar na "Palavra do Ano" de 2022

A Porto Editora já lançou as dez candidatas a "Palavra do Ano" de 2022. A votação decorre até ao último dia do ano, 31 de dezembro.

Uma das maiores consequências deste confronto bélico foi, certamente, a "inflação", que "superou largamente a dos anos anteriores, atingindo o valor mais elevado desde 1992".



A par da crise inflacionista, surge o aumento das taxas de "juros", que têm causado aumentos sucessivos do "valor das prestações dos empréstimos bancários, criando dificuldades às famílias e às empresas".

Num ano marcado pela guerra na Ucrânia, pairou "o risco de um desastre nuclear", especialmente a partir das batalhas perto das centrais de Chernobyl e de Zaporíjia ou da escalada de tom do Presidente russo, Vladimir Putin. Daí a sétima candidata: "Nuclear".

Em 2022, tanto se assinalou o 70.º ano do reinado de Isabel II como o seu fim. A "Rainha" viria a falecer em setembro, aos 96 anos, tendo sido a monarca com o maior período de governação na história do Reino Unido.

A preocupação com a crise climática também passou por Portugal, especialmente no verão. A "seca" registada no país terá sido a pior dos últimos 100 anos.

E por último, as "urgências" aponta para a crise de encerramento destes serviços em vários centros hospitalares em Portugal, nomeadamente de obstetrícia e de pediatria.

De acordo com a Porto Editora, as dez palavras do ano permitem "traçar um retrato dos acontecimentos que marcaram a vida coletiva do país". No ano passado, "vacina" foi a vencedora.

Os vocábulos finalistas são escolhidos "através das sugestões recebidas no site da iniciativa, das pesquisas dos utilizadores feitas no Dicionário da Língua Portuguesa Infopedia e do trabalho permanente de observação e acompanhamento da realidade da língua portuguesa".

Pode votar na "Palavra do Ano" através da plataforma online palavradoano.pt.