Morreu Christine McVie, vocalista dos Fleetwood Mac

O anúncio foi feito nas redes sociais da banda, cujos membros afirmam "não ter palavras para descrever a sua tristeza". "Fomosa tão sortudos por ter uma vida com ela", escrevem os membros, numa nota publicada no Twitter.

"Fomos tão sortudos por ter uma vida com ela. Individualmente e em conjunto, acarinhámos imenso a Christine e somos gratos pelas memórias incríveis que guardamos. Sentiremos muito a sua falta."

Christine McVie foi vocalista dos Fleetwood Mac entre 1970 e 1998. Esteve afastada durante 16 anos, mas em 2014 voltaria a juntar-se à banda de rock anglo-americana, fundada em 1967.

A artista britânica foi a compositora de alguns dos maiores êxitos da banda, como "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" e "Songbird".

Christine McVie morreu no hospital, pacificamente e na companhia da família, afirma a BBC. Numa declaração, os familiares pediram que "todos guardassem Christine nos seus corações e que recordassem a vida de um ser humano incrível e uma música respeitada, que era amada universalmente".