“Extremamente Desagradável” é (outra vez) o podcast mais ouvido no Spotify

A rubrica da Renascença “Extremamente Desagradável” foi o podcast mais ouvido em Portugal, em 2022, no Spotify. Os rankings do ano desta plataforma de streaming foram revelados esta quarta-feira.



O ”Extremamente Desagradável”, da autoria da humorista Joana Marques, repete o primeiro lugar da tabela que já tinha conquistado pelo menos em 2021.

Também este ano, a humorista ganhou o Globo de Ouro na categoria de Personalidade do Ano Digital.



Em segundo lugar na lista divulgada pelo Spotify está "ask.tm", de Pedro Teixeira da Mota, e no número três está “Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer”, com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares.

Na música, o artista mais ouvido em Portugal é “The Weekend”, enquanto que o artista português que lidera é Ivandro.

Quanto a músicas, a mais ouvida em Portugal foi “Dançarina”, de Pedro Sampaio, seguida de “Malvadão 3” e “As it Was”, de Harry Styles.

A nível internacional, o artista mais ouvido em 2022 foi Bad Bunny, seguido de Taylor Swift e depois Drake.

A músicas mais ouvida, em todo o mundo, foi "As It Was", de Harry Styles.