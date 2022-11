Morreu Irene Cara, a "Coco" da série "Fame"

A cantora Irene Cara morreu aos 63 anos, de causas não reveladas.

"É com profunda tristeza que, em nome de sua família, anuncio a morte de Irene Cara", escreveu a sua agente, Judith A. Moose.



Irene Cara, cantora vencedora do Oscar pelas faixas-título de "Fame" e "Flashdance", morreu na sua casa, no estado da Flórida.

A cantora aprende núsica e dança e teva aparições, em palco e em televisão, ainda criança.

A sua carreira "disparou" com a entrada no elenco de "Fame". Inicalmente contratada como dançarina, acabou por assumir a personagem "Coco Hernandez" e cantou o tema do genérico da série.

Foi indicada para dois Grammys depois de "Fame": Melhor Artista Revelação e Melhor Artista Vocal Pop Feminina.



Ela então ganhou um Grammy e um Oscar em 1984 com a faixa-título de "Flashdance", filme estrelado por Jennifer Beals como uma aspirante a dançarina.

“A família de Irene pediu privacidade enquanto processa sua dor”, escreveu a sua agente. "Ela era uma alma lindamente talentosa cujo legado viverá para sempre através de sua música e filmes."