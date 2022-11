Porque é que os Faraós são ainda hoje “influencers”?

Desde logo ao mostrar algumas dos tesouros da coleção de arte egípcia do fundador Gulbenkian. O curador João Carvalho Dias que com o francês Frédéric Mougenot projetou esta mostra, dá como exemplo a Cabeça de Senuseret III em obsidiana, e a “Cabeça de Amen-hotep III em vidro azul, duas das 20 peças que Calouste Gulbenkian adquiriu num leilão em Londres, meses antes da descoberta do túmulo de Tutankhamon.

Além dos 100 anos da descoberta do túmulo de Tutankhamon, no Vale dos Reis, pelo egiptólogo britânico Howard Carter, este ano assinalam-se também os 200 anos da decifração dos hieróglifos, por Jean-François Champollion. A exposição que está agora em Lisboa e que passou antes pelo Mucem, de Marselha, assinala também estas datas.

A exposição que conta, através da arte, três mil anos de história dos Faraós propõe ao visitante uma viagem no tempo. As 250 peças reunidas em Lisboa proveem de diversas coleções públicas e privadas e são mostradas numa altura de dupla celebração.

Pesa mais de uma tonelada e meia e é apenas um pequeno fragmento do punho esquerdo de um colosso de Ramsés II. A peça que viajou do British Museum de Londres, até Lisboa numa operação que implicou bastantes logística integra a exposição Faraós Superstars que abre esta sexta-feira ao público na Fundação Calouste Gulbenkian.

A unir estes dois factos, o leilão e a descoberta está um homem, Howard Carter que terá aconselhado Gulbenkian na escolha de alguns objetos a leilão e que meses depois protagonizou a descoberta do túmulo que mudou e “catapultou a egiptologia e a arqueologia para uma esfera que até então não era conhecida”, explica João Carvalho Dias.

Durante cerca de 3 mil anos, o Egipto foi governado por mais de trezentos e quarenta Faraós. Desses, na atualidade, são sobretudo conhecidos nomes como Tutankhamon, Nefertiti, Ramsés ou mesmo Cleópatra, mas houve muitos mais. Na tradição egípcia, explica a exposição “enquanto o seu nome for escrito e pronunciado, e as suas imagens preservadas, no mundo dos vivos”, um individuo sobrevive no Além.

E foram muitos os Faraós que ainda hoje sobrevivem e a sua imagem tornou-se um “ícone” explica João Carvalho Dias que fala numa questão de marketing que ganhou maior dimensão quando há 100 anos, Howard Carter vendeu em exclusivo para a revista Time as fotografias do achado do túmulo de Tutankhamon, então replicadas em todo o mundo.

Na Gulbenkian, o visitante terá oportunidade de apreciar peças de museus como o Louvre e o Orsay de Paris, do Museo Egizio de Turim, do Ashmolean Museum de Oxford, do Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marselha, mas também da Biblioteca Nacional de Portugal, entre outras coleções.