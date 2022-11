Atleta paralímpico entre os novos astronautas da ESA

Sem nunca desistir, acabou por estudar, no País de Gales, na área das ciências e desporto, o que o levou a correr de forma competitiva logo que lhe foi colocada a prótese na perna.

Depois de ter sofrido um acidente de mota aos 19 anos, MacFall viu amputada a sua perna direita, tendo-se tornado atleta profissional com participação em Jogos Paraolímpicos, onde em 2008, em Pequim, ganhou uma medalha de bronze na corrida de 100 metros.

McFall, casado e com três filhos, conta que viu um anúncio para um astronauta com deficiência física e decidiu concorrer, pelo “desafio e pela aliciante oportunidade”, dizendo-se agora muito “feliz e orgulhoso”.

Todavia, a seleção do médico no grupo dos cinco astronautas, não significa garantida a sua ida ao espaço. Para já vai integrar um programa de viabilidade para ver se perceber que requisitos são necessários para que isso se torne possível no futuro.

Em declarações à BBC News, David Parker, diretor de Exploração Espacial Humana e Robótica da ESA, refere que é “importante envolver toda a gente que tem entusiasmo pelo espaço".

"Estamos a dar um primeiro passo ao dar esta oportunidade a pessoas portadoras de alguma deficiência física, e esperamos realmente poder vir a proporcionar-lhes uma viagem à Estação Espacial Internacional", acrescentou.

Os cinco novos astronautas de carreira foram escolhidos entre mais de 20 mil candidatos, sendo que houve uma participação recorde por parte das mulheres.

Além do britânico McFall, os cinco eleitos são o espanhol Pablo Álvarez Fernández (engenheiro aeronáutico), a francesa Sophie Adenot (piloto), a britânica Rosemary Coogan (astrónoma), o belga Raphaël Liégeois (neurocientista e piloto) e o suíço Marco Alain Sieber (médico).