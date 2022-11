Adriana Calcanhotto inicia digressão mundial em Portugal

A cantora brasileira Adriana Calcanhotto inicia em Coimbra, em maio, a digressão mundial de apresentação do novo álbum, com edição prevista para 2023, que inclui também datas em Lisboa, Estarreja, Ponta Delgada, Porto e Faro.

De acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado, "é em território nacional que Calcanhotto inicia a "tour" mundial do seu 13.º disco de originais e o vigésimo da carreira".

"A estreia mundial acontece no Convento São Francisco, em Coimbra, no dia 24 de maio. Seguem-se o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 26 de maio, o Cine-Teatro de Estarreja, a 27 de maio, o Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, no dia 29 de maio, a Casa da Música, no Porto, a 31 de maio e, por fim, o Teatro das Figuras, em Faro, a 23 de junho", lê-se no comunicado.

Adriana Calcanhotto nasceu em 1965, em Porto Alegre, onde iniciou a sua carreira musical, que compreende a música popular brasileira - que lhe valeu dois Grammy Latino, um deles por melhor canção em língua portuguesa - e ainda livros e discos para crianças.

O álbum de estreia da cantora e compositora, "Enguiço", foi editado em 1990. O mais recente, "Só", data de 2020. Para 2023 está previsto um novo trabalho da artista, o 13.º de originais e o 20.º da carreira.

Adriana Calcanhotto é responsável por temas como "Devolva-me", "Esquadros", "Vambora", "Vamos comer Caetano" ou "Eu espero".

Desde 2015, Adriana Calcanhotto é embaixadora da Universidade de Coimbra, onde dá aulas, o que a leva a viver entre Coimbra e o Rio de Janeiro.