Morreu o músico brasileiro Erasmo Carlos

O músico Erasmo Carlos morreu esta terça-feira, aos 81 anos.

A causa da morte do cantor e compositor, de 81 anos, não foi revelada, mas Erasmo Carlos estava a ser tratado há alguns meses a uma síndrome edemigénica, doença que afeta os vasos sanguíneos.

Erasmo Carlos morreu num hospital do Rio de Janeiro, onde fora internado na segunda-feira e por onde passara já noutras ocasiões.

No final de outubro, o jornal "Folha de S. Paulo" noticiou erradamente a morte de Erasmo Carlos. Nas suas redes sociais, o músico brincou com a situação: "Bem simbólico… Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Todos os Mortos e tive alta do hospital."

Erasmo foi o parceiro mais importante do também cantor Roberto Carlos na Jovem Guarda, movimento cultural e musical influenciado por Elvis Presley, Rolling Stones e Beatles, e que marcou a cultura e influenciou mais de uma geração no país já que misturou a música nacional brasileira com o rock.