Viagem de Fernão de Magalhães em Congresso Internacional

“A viagem de Fernão de Magalhães. Diálogos Interculturais, Científicos e Intertextualidades” é o mote para o Congresso Internacional que terá lugar nos dias 28 e 29 de novembro.

A iniciativa é promovida pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em conjunto com a Câmara Municipal de Sabrosa e a Estrutura de Missão do V Centenário da Primeira Viagem de Circum-Navegação, e tem como objetivo “cumprir o fecho de um ciclo em torno da viagem de Fernão de Magalhães – Elcano (1519-1522)”.

De acordo com a academia, os trabalhos decorrerão, no primeiro dia, na UTAD, e, no segundo dia, no Espaço Miguel Torga, em S. Martinho de Anta, Sabrosa.

Especialistas em vários domínios relacionados com a temática, irão debater vários temas: A imagem do Eu e do Outro nos territórios encontrados; O exotismo espacial, histórico e climático: a fauna, a flora e o clima; A globalização no século XVI e contactos interlinguísticos; Da ciência náutica à cartografia e arte de marear; Literatura de viagens e a sua projeção nas artes (teatro, cinema, pintura, escultura, música, videojogos etc.); Relações de poder, Transações comerciais e eurocentrismo.