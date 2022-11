Guia Michelin promete um "ano histórico" para a gastronomia portuguesa

Os restaurantes distinguidos no Guia Michelin Espanha e Portugal 2023 são conhecidos na terça-feira à noite, numa cerimónia na cidade espanhola de Toledo, que a organização promete ser "histórica" para a gastronomia portuguesa.

Portugal conta atualmente com sete restaurantes com duas estrelas Michelin ("cozinha excelente, vale a pena o desvio") e 26 com uma estrela ("cozinha de grande nível, compensa parar").

Na edição de 2022, Portugal conquistou a primeira estrela para cinco restaurantes - Al Sud (Lagos), A Ver Tavira (Tavira), Cura (Lisboa), Esporão (Reguengos de Monsaraz) e Vila Foz (Porto) - e manteve todas as distinções anteriores.

O guia ibérico continuou a não reconhecer nenhum restaurante português com a classificação máxima (três estrelas, "uma cozinha única, justifica a viagem"), que foi atribuída a 11 estabelecimentos em Espanha (Akelarre, Arzak, Quique Dacosta, DiverXO, ABaC, Martín Berasategui, El Celler de Can Roca, Lasarte, Azurmendi, Aponiente e Cenador de Amos).

Fonte do Guia Michelin disse à Lusa que este será "um ano histórico" para Portugal.

A organização da publicação adiantou à agência de notícias espanhola EFE que, na edição de 2023, haverá "muitas estrelas, o que demonstra que o ano foi muito bom".

As estrelas, adiantou, estarão "muito distribuídas, tanto em grandes cidades como em localidades mais pequenas" dos dois países.

"Há um aumento de talento, espalhado por toda a Espanha e Portugal", assinalou a mesma fonte, destacando a força dos jovens, que estão a apostar "tanto em novos conceitos como em propostas tradicionais renovadas", e a mostrar "coragem" com a abertura de restaurantes "inovadores e de qualidade".

Durante a cerimónia, voltarão a ser entregues as "estrelas verdes", pelo terceiro ano, uma iniciativa do Guia Michelin para reconhecer o compromisso com a sustentabilidade. Na edição deste ano foram atribuídas aos portugueses Il Galo d"Oro (Funchal, duas estrelas Michelin) e Esporão (Reguengos de Monsaraz, uma estrela).

No total, a península Ibérica contabiliza 29 estabelecimentos que receberam uma "estrela verde". Segundo o Guia Michelin, os inspetores já constataram que o compromisso com o meio ambiente se "incorpora como algo necessário em todas as novas aberturas, que já têm medidas pensadas a esse respeito".

Os prémios que distinguem um "chef" mentor e um jovem cozinheiro, lançados na anterior edição, voltarão a ser entregues, e este ano haverá uma novidade: um galardão que destaca o trabalho da sala para evidenciar a "importância de uma equipa ou diretor de sala" para se alcançar uma experiência gastronómica perfeita, anunciou recentemente o responsável dos inspetores do guia, José Vallés.

Para atribuir as estrelas aos restaurantes, os inspetores, que trabalham de forma anónima, valorizam a qualidade dos produtos, o domínio dos pontos de cozinha e das texturas, o equilíbrio e harmonia dos sabores, a personalidade da cozinha e a regularidade.

Depois de uma gala em formato digital (2020) e outra sem público (2021), devido às restrições para controlar a pandemia de covid-19, a cerimónia de terça-feira será "de celebração", adiantaram as mesmas fontes.

Toledo foi este ano a cidade escolhida para acolher a gala de apresentação, com cerca de 700 convidados e que decorrerá no Palácio de Congressos El Greco de Toledo. Após a gala, será servida uma refeição, que irá destacar os produtos da região de Castela-A Mancha, coordenada pelos "chefs" de dois restaurantes locais, ambos com duas estrelas: Ivan Cerdeño (restaurante Iván Cerdeño) e Fran Martínez (Maralba).

O Guia Michelin Espanha e Portugal 2022 inclui 1.362 restaurantes de Espanha, Portugal e Andorra, incluindo 11 com três estrelas, 40 com duas estrelas, 211 com uma, 29 com a "estrela verde" e 284 Bib Gourmand (boa relação qualidade/preço), além de 816 recomendados pela qualidade da sua cozinha.

Criado no início do século XX para ajudar os viajantes nas suas deslocações, o Guia Michelin é hoje considerado uma referência mundial na qualificação de restaurantes. Portugal entrou no roteiro em 1910.