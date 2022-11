D.A.M.A são cabeça de cartaz na passagem de ano na Praia de Mira

A banda portuguesa D.A.M.A é cabeça de cartaz do "réveillon" da Praia de Mira, distrito de Coimbra, após dois anos de interregno devido à pandemia provocada pela covid-19.

Com o "slogan" "Estamos de volta", o evento de passagem de ano regressa à Praia de Mira, depois de dois anos de interregno, com aquele grupo, entre outras atrações, foi hoje anunciado.

A passagem de ano "é um dos nossos eventos de referência, um evento "premium". São eventos como este que dinamizam, que são catalisadores para o nosso concelho e para o nosso município, não só pelas pessoas que vêm ao evento no dia e que enchem a hotelaria e enchem a restauração, mas também depois no futuro a projeção que trazem", disse hoje à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Mira, Raul Almeida.

"Estes eventos trazem projeção para o futuro, para as pessoas voltarem a visitar" a vila, o concelho e a região, sublinhou.

O programa para a noite de fim de ano começa com a atuação de Funil & Abelhinha, seguido de um espetáculo piromusical na Barrinha de Mira.

De seguida, subirão ao palco os D.A.M.A, seguidos do DJ Raul Lemos e, a finalizar, o DJ Rich e Mendes.

De acordo com o autarca, trata-se de uma banda que "atrai muito público", desde os mais novos aos mais velhos.

O evento, que é organizado pela Câmara Municipal de Mira, no distrito de Coimbra, conta com o apoio da estação de rádio RFM, da Turismo do Centro e da Junta de Freguesia de Praia de Mira.

A festa da passagem de ano, de entrada gratuita, costuma trazer ao concelho cerca de 20 a 25 mil visitantes, por isso, o Município de Mira, perspetiva que este ano volte a atrair "largos milhares" de pessoas, a rondar os mesmos valores dos últimos anos em que a iniciativa se concretizou.

"É um grande evento de cariz popular, aberto a toda a gente, que permite captar, de facto, o fluxo, nacional e internacional [de visitantes], muito em particular do [mercado] Espanhol", sustentou, por seu lado, o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado.

A ideia é alavancar a economia, a hotelaria e a restauração, mas também os músicos portugueses, que passaram por um período particularmente "difícil".

"A crise e a pandemia não foram só para o turismo, não foram só para os hotéis e para os restaurantes. Também foram para os artistas portugueses e para os artistas do mundo. Aqui, em concreto, os artistas portugueses", sublinhou.

Para a Turismo do Centro, a escolha dos D.A.M.A, uma banda "portuguesa, uma banda nacional, com créditos afirmados", faz, por si só, um cartaz de "reconhecida qualidade".