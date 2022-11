Chris Hemsworth anuncia pausa na carreira após descobrir gene de Alzheimer

O ator de Hollywood Chris Hemsworth descobriu que tem um risco significativamente aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer, devido a fatores genéticos, e decidiu fazer uma pausa na carreira.

Segundo o The Guardian, o ator australiano de 39 anos descobriu que tinha duas cópias do gene ApoE4, herdado de ambos os pais, após a realização de vários testes e análises no âmbito do documentário “Limitless”.

Os testes confirmaram o seu “maior medo”, disse à Vanity Fair numa entrevista, revelando que o ator está entre apenas 2-3% da população que são até 10 vezes mais propensos a desenvolver a doença do que aqueles que não têm as duas cópias do gene.

Chris Hemsworth referiu que o diagnóstico é motivo de preocupação e que a dupla ocorrência do gene o coloca numa posição em que está mais predisposto a desenvolver a doença, algo que não de estranhar uma vez que o avô, protagonista de "Thor: Amor e Trovão", foi diagnosticado com a doença.

O ator de Hollywood disse ainda que encarou o diagnóstico como uma bênção para poder começar a tomar medidas para controlar o risco. Para isso, irá continuar a privilegiar a sua saúde física e mental de forma a conseguir evitar o desenvolvimento da doença o máximo de tempo que consiga.

“Sempre que me esqueço de alguma coisa, agora é a minha desculpa”, à publicação.

“Esta descoberta desencadeou algo em mim para querer tirar algum tempo. E desde que terminámos a série, tenho estado a completar as coisas para as quais já estava contratado. Agora, quando terminar esta promoção [de imprensa], irei para casa e vou ter um bom descanso e apenas simplificar. Estar com as crianças, estar com a minha esposa”, acrescentou.