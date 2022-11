O VII Festival Internacional de Música de Plectro de Gondomar regressa este fim de semana.

A Orquestra Ciudad de La Mancha fará uma apresentação no Auditório Musical de Gondomar, este sábado, 19 de novembro, às 18h00. O coletivo será dirigido pelo líder artístico Fernando Bustamante.



Já no domingo, será a vez de Noa Noa Ensemble, um projeto fruto da associação Arte das Musas que, a partir de Idanha-a-Nova, se expande através de concertos de música antiga. Tem a chancela de Filipe Faria & Tiago Matias e que poderá ser visto através de uma récita marcada para as 17h00, na Igreja Matriz de Rio Tinto.

O festival termina em dezembro, com mais um fim de smeana preenchido, de 10 a 11 de dezembro.

A formação italiana Quinteto Giuseppe Anedda apresenta-se no Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, no primeiro dia. O concerto dos reputados músicos transalpinos decorrerá no dia 10 de dezembro, sábado, pelas 18h00.

No dia seguinte, 11 de dezembro, domingo, terá lugar na Casa do Gramido a apresentação do Duo Abad-Sanz.



O evento é organizado pela OPGBAC – Associação Cultural de Plectro, com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar.

Segundo explica a entidade, o termo "Plectro" consagra o significado "de algo como uma lâmina de marfim, de plástico, de osso ou de tartaruga, através dos quais se produzem vibrações nas cordas de certos instrumentos musicais, que pela via popular é para alguns casos comumente designada por palheta".