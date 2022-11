Museu da Terra de Miranda entra em obras

De acordo com Celina Pinto, diretora do Museu da Terra de Miranda, esta intervenção e ampliação, vem marcar uma nova etapa da história do museu.

Já arrancaram as obras de remodelação e ampliação do Museu da Terra de Miranda (MTM), em Miranda do Douro, prevendo-se que possam estar concluídas dentro de 14 meses.

Celina Pinto acredita que a intervenção agora iniciada poderá “contribuir para o reforço da coesão territorial e para o incremento do turismo e do desenvolvimento da região”, realçando que em termos de discurso, “pretende-se reforçar a importância da dimensão geográfica, do sentido de territorialidade que está subjacente à leitura do próprio território, da sua paisagem e da sua história, da sua língua, dos seus modos de viver e da sua cultura”.

O MTM encontra-se temporariamente instalado, desde agosto, no antigo Paço Episcopal de Miranda do Douro.

A intervenção representa um investimento de cerca 1,1 Milhão de Euros, cofinanciados pelo Programa Operacional Norte 2020, e resulta de uma candidatura apresentada, pela Direção Regional de Cultura do Norte, ao Aviso Património Cultural-Infraestrutural do PO Norte 2020.

O Museu da Terra de Miranda é um museu etnográfico localizado na cidade de Miranda do Douro. Situado no centro histórico, encontra-se instalado na antiga “Domus Municipalis” da cidade, edifício setecentista datado do séc. XVII. Fundado por António Maria Mourinho, a sua abertura ao público ocorreu a 18 maio de 1982.