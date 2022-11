Festival Desdobra-te leva dança e outras artes a vários espaços de Évora

“Seara”, a nova criação da associação PédeXumbo, com Clara Marchana e Luís Fernandes, da Madrasta Dance, estreia esta sexta-feira, na cidade de Évora, no arranque de mais uma edição do Desdobra-te - Festival de Dança e Outras Artes.

Trata-se do espetáculo que venceu a Bolsa para Novas Criações 2022, promovida pela PédeXumbo, e que está agora em residência artística no Espaço Celeiros, na cidade museu, com honras de estreia neste festival.

O Desdobra-te - Festival de Dança e Outras Artes é o festival de outono que acontece este fim de semana, até domingo, com um programa “que se desdobra em lado A e lado B, com bailes, oficinas, concertos, manualidades, passeios, conversas e atividades para famílias, em 12 espaços da cidade que é também a casa da associação”, referem os promotores.

O Lado A do Desdobra-te integra, neste primeiro dia, uma “roda de chôro, com Chôro-É, um conjunto musical nascido em Évora que promove a música brasileira, com destaque para o chôro e o samba, e que vai convidar a dançar quem vem e quem passa pelo Pátio do Inatel, pelas 19h00”.

À noite, pelas 22h30, a abrir a pista de baile no Monte Alentejano, tocam os portugueses Ledok, “com sonoridades novas para as danças tradicionais europeias”, seguindo-se, mais tarde, a atuação dos Obal (Galiza), com a sua música das Rias Baixas da Galiza.

No sábado, dia 19 , às 22h30, o baile será com os Loogaroo (dupla belga formada por Florian de Schepper e Pablo Golder), “que ganharam força nas suas diferenças e aprenderam a criar um amplo meio-termo entre as melodias irreprimíveis do acordeão e as progressões de acordes mais sóbrias do violão”.

Às 00h30 será a vez do Duo Montanaro Cavez (França), que voltará a tocar no domingo, pelas 19h00, encerrando o programa do festival com os ventos do norte e os sons do leste.

Durante o festival, destaque também para quatro oficinas de dança, todas elas nos antigos Celeiros da EPAC: dança criativa para adultos, flamenco, dança blues, e bailes mandados.

Programa para as famílias

Segundo a associação PédeXumbo, o Desdobra-te - Festival de Dança e Outras Artes foi igualmente pensado como um festival para as famílias.

Assim, dia 19 de novembro, haverá “Conchas”, um espetáculo de música e marionetas para bebés com d’Orfeu, na Biblioteca Pública de Évora, pelas 15h00.

Uma hora depois, no Áshrama Évora Dhyána – Centro de Yoga, a proposta é uma experiência musical denominada “Brinco com Sons”, com Katerina L’Dókova e Katsiaryna Drozhzha, e para 17h00, no mesmo espaço, está programada uma oficina de yoga para famílias.

No domingo, às 15h00, “Toca a Dançar” é a proposta de baile para maiores de 3 anos de idade, com Marisa Borralho e a participação de Leónia de Oliveira, em aBruxa Teatro, onde duas horas depois haverá “Ler & Contar”, uma sessão de contos com Bru Junça.

Ainda no domingo, mas para a Sociedade Harmonia Eborense, está agendada uma oficina de cerâmica para famílias, com Terra Quente, com início marcado para as 15h00.

Todas as atividades são gratuitas até aos 10 anos de idade. O preço por pessoa e por atividade é de 5 euros e, no caso da programação para as famílias, o festival leva um posto de bilheteira até ao local de cada atividade para famílias, possibilitando um acesso mais facilitado na aquisição dos ingressos.