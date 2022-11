"Planeta Armanda Passos" em exposição retrospetiva na Champalimaud

Armanda Passos dizia que tinha medo de dar entrevistas, porque não queria “ser vedeta” e porque afirmava, numa entrevista ao Jornal de Letras, em 1991, que se exprimia “melhor na pintura do que com as palavras”. E é na sua obra que a descobrirmos.

Na primeira exposição retrospetiva da pintora que morreu há pouco mais de um ano, estão reunidas mais de 80 telas. Na Fundação Champalimaud, em Lisboa, a mostra reúne mais de 30 anos de trabalho, numa exposição que tem a curadoria da filha da artista nascida no Douro, no Peso da Régua.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença, Fabíola Passos explica que foi um desafio fazer a exposição “Armanda Passos – pintura a óleo em retrospetiva”, em que presta homenagem à mãe. As 80 pinturas a óleo são “provenientes de coleções privadas e públicas”, indica a curadora.

Entre os colecionadores privados estão mais de 50 proveniências e nomes como o arquiteto Álvaro Siza Vieira, o sociólogo António Barreto, o escritor Mário Cláudio ou o poeta David Mourão-Ferreira, que segundo Fabíola Passos tinham uma ligação com as obras “quase como um ente familiar”. “Já não conseguiam ver o espaço em branco”, refere a curadora.

Mas a exposição reúne também obras de instituições como a própria Fundação Champalimaud, a Fundação Gulbenkian, o Museu do Oriente, a Coleção Berardo, entre outras. Nesta mostra, que contém uma explosão de cores, as obras estão divididas em duas salas. “A primeira sala reúne 20 anos, dos anos 1970 aos 1990, e a segunda dos seguintes até ao final de vida de minha mãe”, indica Fabíola Passos.

Depois de percorremos os espaços da exposição, com a curadora a lembrar que Armanda Passos foi uma artista que nunca deixou Portugal, encontramos no todo desta mostra a coerência de uma carreira artística.

“É um percurso de 50 anos de trabalho. A 200 metros de distância podemos dizer, aquilo que está ali é uma Armanda Passos! Identificar uma pintura com tantos metros de distância, sem ter de se aproximar para ver quem é que a fez, qual é a assinatura, é a maior marca que um pintor pode deixar na história”, defende Fabíola Passos.

Armanda Passos viveu para a pintura toda a vida. A artista, que se licenciou em Artes Plásticas na Escola Superior de Belas-Artes do Porto e que foi convidada por Ângelo de Sousa para monitora da tecnologia de Gravura, representou Portugal em diversas exposições no estrangeiro.

Em 1984, venceu o Prémio Ministério da Cultura e o quadro com que ganhou está na exposição. A tela é das poucas a preto-e-branco e guarda uma história “curiosa”, conta Fabíola Passos, que recorda a personalidade “indomável” da mãe. Quando saíram noticias sobre o prémio, o nome que surge na imprensa é “Armando Passos”. “Quando recebe o prémio, diz eu recebo o prémio, mas levo o quadro para casa porque não sou Armando!”, conta a filha.

O quadro viveu nos últimos 40 anos na casa da artista, no Porto, uma casa projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira. Só de lá saiu quando, “meses antes de partir teve a visita da ex-ministra da cultura”, Graça Fonseca que lhe pediu que “cedesse a obra” que pertencia afinal, ao ministério da Cultura.

Fabíola Passos recorda que, na década de 80, “ter tido aquela atitude, num meio masculino, foi de uma irreverência e força de espírito muito grande”. Sobre a mãe, lembra, sempre foi uma defensora dos direitos das mulheres.