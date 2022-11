Morreu o artista plástico Francisco Laranjo

O artista plástico Francisco Laranjo faleceu esta quarta-feira, no Porto, vítima de um tumor cerebral.

A sua obra é marcada pela pintura, mas destacou-se também na área dos vitrais, com trabalhos na Igreja de Cedofeita, no Porto, e na Igreja da Sagrada Família, em Chaves.



Além do trabalho artístico, Laranjo, nascido em Lamego em 1955, teve uma carreira académica na esfera da Faculdade de Belas Artes do Porto, onde foi aluno, docente e diretor. Desenvolveu trabalho académico também no estrangeiro.

Ainda não são conhecidos detalhes sobre as cerimónias fúnebres.