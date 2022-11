Pokémon. Ash Ketchum já é "melhor do que a imaginação"

"Eu quero ser mais que perfeito, melhor do que a imaginação". São estes os dois primeiros versos da versão portuguesa do tema de abertura da primeira temporada da série de animação japonesa "Pokémon", que, ao fim de 25 anos, finalmente permitiu ao seu protagonista, Ash Ketchum, cumprir o grande objetivo com que partira à aventura em abril de 1997.

Foi no mais recente episódio de "Pokémon Ultimate Journeys", que se estreou recentemente no Japão, que Ash derrotou Leon, campeão de Galar (região inspirada no Reino Unido e palco da Geração VIII, em que tem lugar a nova série, que tem por base os jogos "Sword" e "Shield"), e cumpriu o sonho de ser "o maior mestre de Pokémons do mundo".

Foi esse o epíteto que Ash escolheu como objetivo para a sua aventura, quando tentou (e falhou) capturar o seu primeiro Pokémon, no primeiro episódio de sempre da série de "anime", há mais de 25 anos.

Ash e Leon encontraram-se na final do "Pokémon World Coronation Series Masters Eight Tournament", em que participaram os campeões de todas as regiões, como Cynthia, Iris, Steven ou Lance.

Ash Ketchum saiu de casa aos 10 anos, idade legal para obter a sua licença Pokémon e ter o seu primeiro monstro de bolso. No primeiro episódio de todos, quando esperava receber um bulbasaur, um squirtle ou um charmander, os pokémons de iniciação, adormeceu e, por causa disso, sofreu a deceção de receber a única criatura que sobrava no laboratório do Professor Oak, um pikachu muito teimoso.



Pikachu esse com que Ash formou um laço emocional inquebrável e, agora, tornou-se o melhor treinador de Pokémon do mundo. Porque foi, precisamente, o Pikachu - a personagem mais popular da série, juntamente com o próprio Ash - que venceu o duelo decisivo contra o charizard de Leon e assegurou a conquista do torneio.

Foram precisos 25 anos, e 1219 episódios, para Ash Ketchum, da aldeia Paleta (Pallet Town em inglês), ser "melhor do que a imaginação".

Veja o vídeo da luta final: