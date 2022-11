​Morreu Keith Levene, fundador dos The Clash

Natural de Londres, Keith Levene fundou os The Clash com Mick Jones, em 1976, que pouco depois recrutaram o vocalista Joe Strummer. Em setembro do mesmo ano deram o primeiro concerto.

A notícia da morte do influente músico foi conhecida este sábado, pela voz do seu amigo Adam Hammond.

O guitarrista, que na adolescência chegou a ser "roadie" dos Yes, saiu antes do grupo editar o primeiro álbum e de alcançar o estrelato mundial, com o seu estilo de fusão com raízes no punk e no rock.

Levene acabou por ser despedido ao fim de mais alguns concertos por, alegadamente, já não estar interessado no projeto. Antes da separação, o guitarrista compôs, em coautoria, algumas músicas com os restantes elementos dos The Clash. Entre esses temas está “What’s My Name, que foi incluída no disco de estreia.