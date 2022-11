Filme de DiCaprio sobre Pedrógão nos cinemas. “Queremos que a população se mexa”

Os jornalistas Tiago Carrasco e Catarina Fernandes Martins são dois portugueses que participaram na produção do documentário. À Renascença , o primeiro conta que “quando foi pensado o projeto a produtora tinha várias possibilidades em cima da mesa, incluindo os grandes incêndios que atingiram a Austrália que ocorreram entre 2019 e 2020, mas o que aconteceu em Pedrógão foi considerado como a história mais intensa e mais forte que conseguia passar a mensagem sobre a importância do combate às alterações climáticas, por ser um espaço geográfico muito curto com uma grande dimensão de tragédia”.

As personagens principais são os bombeiros e as vítimas do incêndio, que perderam filhos e ficaram com cicatrizes na pele e na memória.

O grande incêndio de Pedrógão vai estar em destaque nos cinemas, entre esta sexta-feira e o próximo domingo. No documentário “From Devil’s Breath”, em português “Sopro do Diabo”, realizado por Orlando von Einsiede e produzido por Leonardo DiCaprio vai ser contada toda a história da tragédia de 2017.

"O que se viu é um barril de pólvora"



Entre dezembro de 2019 e o início de 2020 foram gravadas imagens em Portugal, mas a realização e produção do filme foi feita entre Pedrógão e Londres.

A portuguesa Catarina Fernandes Martins, que ajudou nos trabalhos de seleção das testemunhas, recorda duas semanas intensas de gravações. “Muitas vezes chegava à sala da equipa que estava a fazer a tradução em simultâneo das entrevistas para o realizador, Orlando von Einsiede, e estavam todos em lágrimas.”

A jornalista sublinha que mais que recordar o que aconteceu, o documentário quer pensar no futuro e dar esperança sobre o que pode ser feito para precaver episódios semelhantes. Catarina Fernandes Martins diz que essa foi uma condição dos entrevistados.

Já Tiago Carrasco sublinha que o objetivo é "mexer e fazer com que as pessoas atuem contra este problema, que são as alterações climáticas". O co-produtor do filme confessa que o cenário encontrado pela a produção do documentário era “ainda pior que o de junho de 2017”.

“O que se viu é um barril de pólvora e a probabilidade de o episódio se voltar a repetir é debatido no documentário”, nota.

O trabalho quer mostrar a dimensão internacional da tragédia de Pedrógão, uma vez que as foi resultado em parte das alterações climáticas que atingem o mundo todo. “No filme queremos mostrar que não estamos sozinhos nisto”, acrescenta Catarina Fernandes Martins.

“From Devil’s Breath” começa a ser exibido em Portugal . De acordo com a agência Lusa a sessão desta sexta-feira, em Lisboa, no cinema Amoreiras vai incluir ainda um debate sobre as alterações climáticas com o deputado Miguel Costa do PS, a co-produtora Catarina Fernandes Martins e ainda com a responsável pelo programa de reflorestação de Pedrogão, Sofia Carmo, ela que é também uma das personagens.