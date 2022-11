Homem banido para sempre da Royal Opera House após vaiar ator de 12 anos

Em comunicado divulgado no Twitter, a Royal Opera House informou que "foram tomadas medidas" para garantir que o homem nunca mais volta a entrar no teatro.

"Infelizmente, na noite de estreia de Alcina, houve um elemento da audiência que interrompeu o espetáculo e a excelente atuação de Malakai. Estamos chocados que um membro da audiência se tenha comportado desta forma e manifestamos o nosso apoio ao Malakai e a todo o elenco e equipa criativa" do espetáculo.

Jornalistas presentes na noite de estreia de Alcina foram rápidos a partilhar, também no Twitter, a sua indignação com o sucedido, caso de Martin Kettle, do "Guardian", que indicou que o barulho de uma única pessoa "foi rápida e corretamente abafado pelos aplausos de todas as outras pessoas".

Já o editor da secção de Artes do "Financial Times", Josh Spero, condenou o incidente como "a coisa mais feia" a que já assisitu.

"Um rapaz de 12 anos estava a cantar docemente as suas falas quando um homem grita 'Lixo!' e começa a vaiá-lo. Quem é que faz isto a uma criança?"