Depois de 18 anos, o Festival Terras sem Sombra está em risco de acabar

É a notícia amarga que chega numa altura em que encerra a 18.ª edição. O Festival Terras sem Sombra, no Alentejo, está em risco. A Direção-Geral das Artes considerou a candidatura do evento aos apoios “elegível”, mas por falta de verbas admite não apoiar o festival.

Em comunicado, a organização do festival, que começou há 18 anos ligado à Diocese de Beja com o intuito de promover a recuperação do património naquele território, considera que sem apoios fica “em risco a sobrevivência do Festival nos moldes atuais”.

Fonte do festival adianta à Renascença que vão recorrer da decisão que os deixa fora do Programa de Apoio Sustentado às Artes. Numa altura em que está a ser discutido o orçamento e, em que o ministro da Cultura assegurou verbas mais alargadas para o apoio às artes, o festival recebe a notícia com “estranheza”.

“Foi com surpresa e consternação que recebemos a notificação, por parte da Direcção-Geral das Artes, de que esta entidade considerou elegível a candidatura do Terras sem Sombra ao Programa de Apoio Sustentado às Artes, na modalidade bienal, mas projeta não a considerar, em termos financeiros, "em virtude de ter sido esgotado o montante global disponível para a área artística e/ou modalidade de apoio" em causa”, refere o comunicado.