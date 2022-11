Reações à morte de Gal Costa. "Que tristeza sem fim"

O Presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e parceiros emblemáticos de Gal Costa como o cantor e compositor Gilberto Gil, a cantora Maria Bethânia e outros artistas lamentaram sua morte anunciada nesta quarta-feira. "Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", escreveu Lula da Silva na rede social Twitter. Durante a campanha eleitoral, Gal Costa, cantora e compositora rebelde que enfrentou a última ditadura militar (1964-1985) apoiou Lula da Silva, cuja candidatura promoveu em todas as suas últimas apresentações. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgou uma mensagem no site oficial onde evoca Gal Costa "já com saudade" e expressa "sentidos pêsames à família e amigos".

Gilberto Gil, parceiro musical que, com Gal Costa, esteve na origem do movimento Tropicalismo e com o qual formou o grupo Doces Bárbaros, também usou as redes sociais para manifestar tristeza. "Muito triste e impactado com a morte de minha irmã @GalCosta", escreveu Gilberto Gil, também ex-ministro brasileiro da Cultura, na rede social Twitter. "Nossa irmãzinha se foi... Gal, a quem chamava de Gaúcha. Fica a saudade p"ra mim, p"ra todos que eram próximos e p"ra tanta gente na extensão deste Brasil que se encantava com seu canto. Agora o canto dela fica connosco p"ro resto das nossas vidas, p"ra tempo todo da nossa história.".

A cantora Maria Bethânia afirmou numa entrevista ao canal Globo News que estava "em choque, triste demais". "Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu", acrescentou Bethânia. "Que tristeza a partida de Gal Minha amiga, minha querida companheira, intérprete de minhas músicas, intérprete do meu amor", escreveu o parceiro, cantor e compositor Jards Macalé na rede social. Zélia Duncan também já manifestou pesar pelo desaparecimento de Gal Costa. "Ah, Brasil...que vazio. Sem Gal Costa, que tristeza sem fim", disse através das redes sociais.

O cantor português António Zambujo, que gravou com Gal Costa, o clássico "Pois é!", de Tom Jobim e Chico Buarque, escreveu no Facebook: "Gal Costa obrigado por tanto", seguido de um coração branco. O perfil de Gal Costa, nas diferentes redes sociais, publicou o vídeo de um dueto da cantora com Caetano Veloso interpretando a música "Sorte", duas horas antes de a assessoria de comunicação confirmar sua morte. Caetano Veloso ainda não se manifestou publicamente sobre a morte da parceira e amiga, mas compartilhou a mesma publicação do perfil de Gal Costa com um coração. A cantora Marisa Monte usou as rede sociais para expressar "vazio, que silêncio na música brasileira. Sua voz é eterna dentro de todos nós. Obrigada por ensinar tanto! Gal, luz infinita.". O cantor Nando Reis, que fez a digressão "Trinca de Ases" com Gal Costa e Gilberto Gil, que passou por Portugal em 2018 e teve um disco gravado ao vivo no ano anterior, usou o Twitter para dizer que, para si, "a compreensão da vida, do mundo, de tudo se dá através da música.". "A música é minha mãe, voz de mulher e a voz que definiu o sentido de tudo, a beleza que há na vida que se dá no mundo é a voz de Gal. Mãe de todas as vozes, sem Gal o mundo está mudo", completou.