Morreu a cantora Gal Costa

A cantora brasileira encontrava-se a recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita, após uma cirurgia em setembro, e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas, de acordo com os seus agentes.

Gal Costa tinha cancelado um concerto no festival Primavera Sound, em São Paulo, que estava marcado para o fim de semana passado.

A cantora brasileira Gal Costa morreu esta quarta-feira. Aquela que é considerada uma das maiores vozes da música popular do Brasil, e muito apreciada pelos portugueses, tinha 77 anos.

Gal Costa, nome artístico de Maria da Graça Costa Penna Burgos, nasceu em Salvador da Bahia, a 26 de setembro de 1945. No tempos de juventude foi influenciada pela música de João Gilberto.

Pioneira da nova vaga da música popular brasileira, nos anos 60 do século passado, a sua voz surgiu pela primeira vez em disco de estreia de Maria Bethânia (1965), onde fez um dueto com Caetano Veloso.

"Domingo, o primeiro disco em nome próprio, também ao lado de Caetano Veloso, foi lançado dois anos depois.

Também cantou no disco "Tropicalia ou Panis er Cercensis" (1968), com nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e Tom Zé. O disco é um dos pilares do movimento tropicalista.

Gal Costa foi catapultada para a fama com o tema "Modinha para a Gabriela", o tema de abertura da telenovela "Gabriela, Cravo e Canela" que marcou a história da televisão brasileira e portuguesa.

"Gabriela" foi a primeira telenovela a passar em Portugal e tornou-se num fenómeno de popularidade.

Ao longo da longa carreira foi distinguida com vários prémios, como o Grammy Latino de Excelência Musical, em 2011, Melhor Cantora nos Prémios de Música Brasileira, em 2016, entre outros.

