Há “Coisas” que ligam As Marionetas do Porto ao Teatro Constantino Nery

Depois dos adultos é a vez das crianças e dos adolescentes usufruírem de uma “empreitada artística de teor cénico-dramatúrgico”, que junta As Marionetas do Porto ao Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery.

Trata-se da segunda produção do calendário anual de As Marionetas do Porto. Chama-se “Coisas” e é uma proposta que, de forma impercetível, pretende comunicar aos mais novos “a existência de um mundo analógico para além do universo cada vez mais tecnológico em que se encontram imersos”.

O desafio não pretende trocar a dimensão digital que faz parte do quotidiano infantojuvenil, mas afirma “de forma complementar”, segundo os promotores, “a existência de um imaginário criativo menos formatado, a partir da simples junção em palco de seres vivos e não vivos a dialogarem entre si, com os atores de permeio”.

O palco vai assim tornar-se numa espécie de quadro, com a “natureza viva composta a partir da animação de elementos, objetos e artefactos que à primeira vista temos como amorfos”.

No comunicado enviado à Renascença, os organizadores propõem, de alguma forma, o regresso à infância, a partir de um conto de Júlio Vanzeler, com As Marionetas do Porto a explorar diferentes personagens e objetos, essenciais na construção da identidade de cada um.

“Uma caixa cuja função é guardar e organizar, mas que sonha em ser jardim, uma mala que é uma memória, uma menina num corpo que é um gabinete de curiosidades, uma máquina fotográfica que se debate com a teimosia do tempo e de coisas que questionam o lugar das coisas”, são exemplos referidos.

O trabalho criativo deste coletivo artístico-técnico, começou durante o período pandémico, em 2020, e está agora pronto para ser apresentado entre 11 e 15 de novembro, no Municipal de Matosinhos Constantino Nery.

O espetáculo contempla apresentações para o público em geral, no final de semana, bem como para as escolas durante a semana. As informações e reservas podem ser prestadas ou feitas no Teatro Municipal de Matosinhos.