Três autores portugueses entre os finalistas do Prémio Oceanos

Três autores portugueses estão entre os 10 finalistas do Prémio Oceanos.

Alexandra Lucas Coelho com “Líbano, labirinto”, Djaimilia Pereira de Almeida, com “Maremoto” e José Gardeazabal, com “Quarentena - Uma história de amor”.

Entre os 10 finalistas, figuram também as brasileiras Micheliny Verunschk, com “O som do rugido da onça”; Maria Fernanda Elias Maglio, com “Quem tá vivo levanta a mão”; Ana Martins Marques, com “Risque esta palavra”, e Tatiana Salem Levy, com “Vista Chinesa”.

De Moçambique, João Paulo Borges Coelho, com “Museu da Revolução”; Pedro Pereira Lopes, com “O livro do homem líquido”, e Teresa Noronha, com “Tornado”.

O anúncio dos vencedores do Prémio Oceanos será feito a 9 de dezembro, numa cerimónia em Maputo, a capital de Moçambique.

Em 2021, o vencedor foi o escritor timorense Luís Cardoso, autor do romance “O plantador de abóboras”, publicado em Portugal pela editora Abysmo.

O “Oceanos - Prémio de Literatura em Língua Portuguesa” é considerado um dos galardões literários mais importantes entre os países de língua portuguesa, a par do Prémio Jabuti ou Prémio Camões.