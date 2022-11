Alfredo Cunha. "Se tirasse uma fotografia à minha vida, mostraria um miúdo feliz"

São da sua autoria retratos de figuras públicas portuguesas bem conhecidas, mas também são icónicos os seus retratos do 25 de Abril ou as fotografias que tirou da descolonização. Estas são, de resto, alguns das fotografias que constam deste livro bilingue e que Alfredo Cunha, reconhece que não poderiam mesmo faltar.

“O 25 de Abril, a descolonização, as guerras em África, a fome, os refugiados, a guerra no Iraque, os retratos, a fotografia da alma portuguesa, a fotografia humanista do Portugal profundo tinha que lá estar”, diz Alfredo Cunha sobre as escolhas feitas para este livro.

Com vários livros de retratos e outros tantos de fotografia publicados, Alfredo Cunha reconhece, no entanto, que não foi fácil escolher. Para tal contou com a ajuda de Cláudio Garrudo, o editor desta coleção.

“Essa é a grande virtude deste livro. Podemos dizer que o menos é mais. A depuração que o Cláudio [Garrudo] conseguiu fazer das minhas fotografias, sem destruir o percurso fotográfico, para mim é fantástico. Eu não o conseguiria fazer. Aliás, sou conhecido por fazer livros grandes e extensos! E acho que é preciso muita fotografia para contar uma história”, admite Alfredo Cunha.