Nova ação de protesto pelo clima. O alvo foram pinturas de Goya

É mais uma ação contra as alterações climáticas em museus, desta vez, em Espanha. Duas ativistas 'colaram-se' às molduras das pinturas 'As Majas', de Francisco de Goya, expostas no Museu do Prado em Madrid.

Entre as duas obras, foi escrito na parede 1,5º, para alertar para o aumento da temperatura global, com consequências graves no planeta.

É mais um protesto para chamar a atenção do aquecimento global que acontece em vésperas da Cimeira do Clima que arranca na próxima semana em Shar el-Sheik, no Egipto.

A última ação tinha acontecido em Roma. Na sexta-feira, ativistas ambientais arremessaram sopa contra uma pintura de Vincent Van Gogh, no Palazzo Bonaparte. A ação foi protagonizada por três membros do grupo Ultima Gerazione, associação ambientalista italiana.