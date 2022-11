Faleceu Mário de Moura. Marcelo elogia percurso editorial "longo, diversificado e abrangente"

Mário de Moura, fundador da Pergaminho e da Arte Plural, morreu na quarta-feira aos 98 anos, anunciou a editora 4Estações, este sábado - um dos seus últimos projetos num percurso de quase 70 anos no setor livreiro.

O Presidente da República lamentou a morte de Mário Mendes de Moura, recordando-o como "um dos históricos editores portugueses", e elogiou o seu percurso editorial "longo, diversificado e abrangente".

Numa mensagem publicada no site oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa recorda-o como "um dos históricos editores portugueses, e um dos mais longevos".



"Fundador, entre outras chancelas, da Pergaminho, da Arte Plural e da 4Estações, teve uma carreira de sete décadas, iniciada no Brasil, onde se exilara devido à sua militância política", refere o chefe de Estado.

"Longo, diversificado e abrangente, o percurso editorial de Mário de Moura levou-o a publicar de clássicos a "best-sellers" e livros de divulgação. À família deste editor das quatro estações envio sentidos pêsames", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

Nascido em Lisboa, em 27 de agosto de 1924, engenheiro florestal de formação, Mário Mendes de Moura estava presente no setor livreiro desde 1953, quando se encontrava no Brasil e fundou a editora Andes.

Seguiu-se a Fundo de Cultura, que veio a constituir-se uma referência no mercado brasileiro, a Páginas, a Vértice do Brasil e, mais tarde, já de regresso a Portugal, chancelas como Pergaminho e Arte Plural, entretanto adquiridas pelo atual Grupo BertrandCírculo, além da Gestão Plus, Bico de Pena, Quinto Selo, Vogais & Companhia e 4Estações.