Duas novas exposições de Paula Rego com inéditos para ver em Cascais

Para esta exposição vieram, do atelier de Londres, obras até aqui inéditas. Uma delas “está associada ao estudo que Paula Rego fez sobre os contos populares portugueses”, trata-se da peça “A Noiva do Corvo”. Mas a exposição explora também os arquivos da Fundação Calouste Gulbenkian e mostra os relatórios das bolsas que a instituição atribuiu à artista, em 1977 e 1978.

Visitar as duas novas exposições que abrem este sábado na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, é descobrir obras inéditas da artista que morreu em junho deste ano. Estas são, de resto, as duas primeiras exposições a serem apresentadas depois do desaparecimento de Paula Rego.

Muitas das obras expostas foram produzidas na casa do Estoril onde Paula Rego vivia. “Durante os anos de 1969 e 1970, ela inicia um processo ilustrativo sobre as memórias infantis e familiares”, explica Catarina Alfaro. A curadora e diretora da Casa das Histórias refere que estas são, como Paula Rego chamava, “as histórias de todos os dias”. Foi daí que nasceu o título para a exposição.

Há, contudo, uma dimensão política na exposição. Na década de 70, Portugal sofreu profundas transformações, com a Revolução de Abril e Paula Rego não ficou imune a isso, trazendo o tema para a sua arte.

“Encontramos obras que nos revelam o ambiente vivido durante as eleições para a Assembleia Nacional, em outubro de 1969. Foram as primeiras realizadas na 'Primavera Marcelista'. É muito interessante perceber como a Paula Rego retrata os grupos que iriam votar. Nesses desenhos é muito visível o lado caricatural. No pós 25 de abril, no rescaldo da Revolução há também algumas obras que descrevem o sentimento de Paula Rego em relação aos acontecimentos políticos e sociais da época. Às vezes, demostra-nos um certo descrédito, porque afinal a situação política e artística do país não evoluiu como ela tinha ambicionado”, explica a curadora.