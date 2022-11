Turistas de todo o mundo escolhem melhores atrações. Em sete, três são portuguesas

O Oceanário de Lisboa, o Museu FC Porto – Estádio do Dragão e Livraria Lello foram distinguidos com três dos sete Prémios Mundiais dos Remarkable Venue Awards. A atribuição dos galardões, promovidos pela plataforma online global de reserva e compra de bilhetes Tigets, resultou da escolha online de consumidores do mundo inteiro.

Os vencedores foram anunciados no âmbito da Cimeira de Inovação no Turismo (Tourism Innovation Summit, TIS), que decorreu em Sevilha, na noite de quarta-feira.

O Oceanário de Lisboa foi premiado na categoria ‘Local Mais Notável’, o Museu do FC Porto – Estádio do Dragão foi eleito ‘Melhor Atração’ e a Livraria Lello venceu a distinção de ‘Local Mais Inovador’.

Esta foi a primeira vez que atrações portuguesas estiveram em competição. A concurso estiveram espaços turísticos da Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Países Baixos e Reino Unido.

Para Jaume Vidal, diretor regional da plataforma de reserva e compra de bilhetes para Espanha e Portugal, a popularidade das atrações portuguesas ao conquistarem três dos sete prémios “é um reconhecimento de que a oferta turística e cultural portuguesa constitui uma referência internacional”, refere o responsável em comunicado.

A Casa-Museu Salvador Dalí, em Espanha, foi distinguida como o “Melhor Museu” e a Cova de S`Aigua, também em Espanha, foi considerada como a “Melhor Experiência no Local”.

Na Alemanha, Schloss Neuschwanstein conquistou o galardão de “Melhor Marco Histórico” e no Reino Unido, o London Transport Museum foi eleito pelos consumidores como a “Melhor Jóia Escondida”.