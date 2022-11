Festival Mochila com teatro, música e novo circo para crianças até aos 120 anos

“Numa feira onde se vende de tudo, um rapaz rico não resiste a comprar tudo o que vê. Vibra ao sentir aquilo que o dinheiro lhe permite alcançar”, este é o resumo do espetáculo “O Valor das Pequenas Coisas”, que estreia esta quinta-feira no Teatro Lethes, em Faro, e que abre a 2.ª edição do Festival Mochila.

Escrita pelo autor David Machado, a peça com sessões para escolas e famílias é uma coprodução do Lama Teatro e do LU.CA Teatro Luís de Camões, que fala sobre o valor do dinheiro aos mais novos. É o espetáculo que dá o pontapé de saída ao festival, que pretende ser “para toda a família”, diz João de Brito ao programa "Ensaio Geral" da Renascença.

Segundo o diretor artístico do Festival Mochila, que decorre até dia 12 de novembro em Faro, há na edição deste ano outras estreias. A 9 e 10 de novembro, na Biblioteca Municipal de Faro – António Ramos Rosa é apresentado o “Puzzle”, “um projeto com a comunidade farense e algarvia em coprodução com o Teatro das Figuras” e que junta um conjunto de histórias reais.

“Grande parte da programação abrange toda a família”, explica João de Brito, que considera que esse alargamento do público-alvo faz parte de um dos “melhoramentos da segunda edição” do Mochila. Outra das apostas foi “alargar a outros equipamentos culturais”, os espetáculos, muitos deles com entrada gratuita e alguns em espaços ao ar livre.

São propostas que abrangem “desde bebés até aos 120 anos”, reforça João de Brito, que dá como exemplo as ações de formação musical que o músico Noiserv vai apresentar. Além de participar no espetáculo “O Valor das Pequenas Coisas” ao vivo, o artista vai fazer uma ação chamada “A Música na Ponta dos Dedos”, onde “transforma objetos do quotidiano” em instrumentos, indica o diretor João de Brito.