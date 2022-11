Elon Musk tentou comprar conta do Twitter que rastreia o seu jato privado

O perfil "ElonJet" ("Jato do Elon", numa tradução livre para português) é gerido por Jack Sweeney, um jovem universitário e programador informático norte-americano. Mas não criou bots no Twitter apenas para rastrear Musk.

A brincadeira foi continuando até que chamou a atenção do dono da Tesla e da SpaceX, em novembro de 2021. "Recebi uma mensagem privada do Elon Musk no Twitter, a pedir-me para apagar o perfil."

Jack Sweeney conta que Musk ofereceu cinco mil dólares para que eliminasse a conta. "Mas, dado o trabalho que investi e o prazer que tinha, não queria desfazer-me do projeto por uma quantia [de dinheiro] que não me revolucionaria a vida", admite.

O criador do ElonJet, que diz ser grande admirador de Musk e da SpaceX, considera ter sido "um pouco absurdo que o homem mais rico do mundo, que coloca foguetões no espaço e consegue fazer com que o carro se guie sozinho, tenha pedido a um adolescente, caloiro na faculdade, para parar de rastrear o seu avião".

Em declarações ao website Mashable, Jack admite que ainda contrapropôs, ao pedir 50 mil dólares ou um carro Tesla Modelo 3. Elon Musk respondeu que iria ponderar, mas não chegou a devolver qualquer mensagem.

Duas semanas depois, o jovem universitário ainda sugeriu um estágio numa das companhias do magnata, como a Tesla ou a SpaceX. Mas dessa vez a ousadia custou caro: Elon Musk viria a bloquear Jack no Twitter.