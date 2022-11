O jornalismo e as alterações climáticas. “Fomos preguiçosos até ser quase demasiado tarde”

“Jornalismo e responsabilidade são dois lados da mesma moeda”, é esta a visão de Yasir Khan sobre as alterações climáticas.

O chefe de redação da Fundação Thomson Reuters acredita que o ser humano foi "demasiado preguiçoso" na questão das alterações climáticas, só estando a acordar para o assunto quando é “quase demasiado tarde”.

No painel “Devem as alterações climáticas dominar as notícias?”, que decorreu esta quarta-feira, na Web Summit, a audiência foi questionada sobre quem viajou até Lisboa de avião para a cimeira tecnológica, com os oradores a indicarem que, se o que disseram teve impacto nas ações ou divulgação do problema, “já valeu a pena” ali estarem.

Para Ruth Wright, editora da Euronews Green e Euronews Travel, é necessário “martelar a cabeça” das pessoas com as alterações climáticas e é dever do jornalismo e dos jornalistas introduzir uma cultura de preocupação sobre o assunto.

“É um limbo entre estar informado ou equilibrado mentalmente. Mas se empoderarmos os nossos leitores com informação credível, podemos mitigar muita dessa ansiedade.”

“O céu está a cair, mas se isso for a única coisa que partilhamos, as pessoas vão deixar de nos ouvir. Pensar sobre alterações climáticas todos os dias, a toda a hora, pode ser cansativo”, respondeu Khan.