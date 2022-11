Espetáculo único junta artistas e migrantes em Odemira

Odemira vai celebrar a multiculturalidade no concelho, com um espetáculo de dança, música e palavra, no âmbito do Plano Municipal de Integração de Migrantes – Odemira Integra.

Chama-se “Bowing Back” e vai ser apresentado nos dias 10, 12 e 13 de novembro, com produção de Madalena Vitorino e convidados.

Trata-se da segunda edição deste espetáculo, a primeira aconteceu em 2021, com o grupo a migrar da freguesia de São Teotónio para o Jardim Ribeirinho do Mira, em Odemira, apresentando uma nova versão em que “as línguas se condensam numa grande tentativa de comunicação”, refere uma nota da Câmara Municipal de Odemira, enviada à Renascença.

Dezenas de migrantes, provenientes “da Índia, Punjab, Nepal, Bangladesh, China”, associam-se a artistas nas áreas “do movimento, palavra e música”, para criar, em conjunto, um instrumento que vai renovar Odemira durante três noites.

Os promotores salientam que “Bowing Back” é uma criação que vai deambular pela vila, mostrando a nova realidade do Alentejo, “onde as ruas se preenchem de vozes, danças, ritmos, palavras reinventadas e por inventar”.

“É a língua portuguesa que se proclama nómada, acolhendo futuros povos e gerações, atravessada por geografias tão distantes quanto presentes”, lê-se na apresentação do evento.

A direção artística é da responsabilidade de Madalena Vitorino, em cocriação e com a interpretação da equipa ‘Nuclear Bowing’ e da população do concelho de Odemira. Foram convidados a participar, artistas como Pedro Salvador, Margarida Mestre, Chão Maior, Yaw Tembe, Norberto Lobo, Leonor Arnaut, João Almeida e Ricardo Martins.

O espetáculo tem como ponto de encontro o Jardim Ribeirinho do Mira, nos dias 10, 12 e 13 de novembro, sempre às 19h00 horas. Com uma duração aproximada de três horas, tem entrada gratuita.

É financiado pelo município de Odemira, no âmbito do Plano Municipal de Integração de Migrantes – Odemira Integra, Junta de Freguesia de São Teotónio, programas Alentejo 2020 e Compete 2020, Direção Geral das Artes, FAMI – Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e ainda o Alto Comissariado para as Migrações.