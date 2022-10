Elon Musk reativa conta de Kanye West no Twitter

Nas várias redes sociais, o rapper insinuava constantemente a existência de uma "agenda judaica". "Tentaram brincar comigo e estão a tentar censurar qualquer um que se oponha à vossa agenda", cehgou a publicar, no Twitter.

Desde o início de outubro, e especialmente nas redes sociais, Kanye tem adotado um discurso de ódio antissemita, o que levou plataformas como Facebook, Instagram e Twitter a censurar publicações e a banir (temporariamente) as contas do artista .

Kanye West ficou suspenso no Twitter e no Instagram durante várias semanas, devido a publicações antissemitas.

A conta do rapper norte-americano Kanye West foi reativada esta sexta-feira, depois de Elon Musk assumir o controlo da rede social.

Ao longo do mês de outubro, Kanye também protagonizou outros momentos considerados polémicos fora da esfera digital. Na Semana de Moda de Paris, o artista havia aparecido com um vestuário provocador, ostentando uma t-shirt com a frase "White Lives Matter" ("Vidas Brancas Importam", em português).

Já num programa de entrevistas do YouTube, o rapper chegou a contrariar as acusações de racismo e violência policial nos Estados Unidos. Ao longo da conversa, não só voltou às conspirações antissemitas, como falou sobre a morte de George Floyd às mãos da polícia de Minneapolis, que acredita ter sido causada por uma overdose de Fentanil.

Ye também declarou no passado que a escravatura foi uma "escolha" e saiu em defesa do "homem branco heterossexual" que, na sua opinião", está a ser vítima da sociedade moderna.

Entretanto, face às suspensões nas tradicionais redes sociais, Kanye West também já revelou estar em negociações para a aquisição da Parler, conhecida plataforma online que alberga ideologias de extrema-direita, ultranacionalistas e ultraconservadoras.

Elon Musk tomou esta semana o controlo do Twitter. O bilionário, dono da Tesla e da Space X, afastou o diretor executivo, o diretor financeiro e o conselho geral da empresa, disseram à agência de notícias Associated Press duas fontes ligadas ao negócio.



O afastamento acontece a poucas horas do prazo estabelecido por um juiz para que fosse finalizado o acordo na sexta-feira [hoje em Lisboa].