​Carro de “Regresso ao Futuro” em Lisboa para reativação do cine-teatro Turim

O cine-teatro Turim, em Benfica, Lisboa, vai ser reativado e para assinalar essa decisão esta sexta-feira e sábado, 28 de outubro e 29 de outubro, o espaço volta a estar de portas abertas.



Fechado há quase uma década, o espaço vai voltar a ganhar vida pela mão da Junta de Freguesia de Benfica que fez um contrato de arrendamento por dez anos. Estes dois dias a festa vai ser de celebração de anos 80, depois o espaço fecha e reabre em maio com obras feitas e pronto para integrar a programação cultural da cidade.

“Vamos ter dois dias inacreditáveis numa versão retro, de regresso ao passado. Para começar vamos ter o carro do ‘Regresso ao Futuro’ à porta do cine-teatro Turim, o famoso Delorean, com fumo a sair, com tudo aquilo que nos faz levar numa viagem temporal, neste caso ao passado em vez de ser ao futuro. Lá dentro vamos ter sala de retrogaming, com spectrums, consolas, máquinas arcade, vamos ter uma danceteria à moda dos anos 80 com Jane Fonda moments, com momentos de dança, com todas aquelas músicas que apaixonaram muitos dos moradores da cidade nos anos 80”, descreve o presidente da junta, Ricardo Marques.

O programa não fica por aqui. Vai haver ainda espetáculos infantis, teatro infantil com a companhia Byfurcação e com um grupo de teatro local chamado ‘O Tártaro’, concertos à noite com novos artistas e DJ’s até às duas da manhã.

Satisfeito com a programação para estes dois dias, Ricardo Marques explica que depois fecham e “em maio, abriremos de cara lavada para aquilo que a cidade bem merece: mais um espaço cultural a trabalhar para os jovens artistas e para toda a cidade”.

“É um desejo [a reativação do cine-teatro] nosso antigo de Benfica e deste projeto que temos há muitos anos. Desde 2013 temos vindo a apostar na componente e na produção cultural própria da Junta de Freguesia de Benfica, muito ligado às escolas superiores que temos aqui: a Escola Superior de Música e à colaboração da Escola Superior de Dança e também de Cinema e de Teatro”, explica.

Ricardo Marques recorda que o cine-teatro “já não funcionava com todo o ‘glamour’ desde 2006”, tendo acabado por encerrar definitivamente em 2015.

A junta falou então com os proprietários e estabeleceram um contrato de arrendamento por dez anos, dando cumprimento a um sonho comum a ambas as partes: garantir que o Turim não seja transformado “noutra coisa qualquer que não um espaço cultural”.

A iniciativa acabou por ser bem acolhida também pela presidência da Câmara Municipal de Lisboa que decidiu incluir este espaço “na rede ‘um teatro em cada bairro’”.

O Turim vai continuar vocacionado para o cine-teatro, com especial incidência para o cinema, adianta o presidente da Junta, explicando que a ideia é que nesta freguesia, onde moram 40 mil pessoas, possam ser desenvolvidas atividades culturais que “durante muitos anos esteve concentrado no centro da cidade”.

Os planos da junta não se ficam pela sala de espetáculos. Ricardo Marques explica que a zona envolvente, onde funcionava o centro comercial, “vai trabalhar numa ligação cultural com espaços culturais - salas de ensaio, um espaço emergente para o lançamento de novos artistas, ligado às escolas superiores que temos aqui na freguesia”.