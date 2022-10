“Olhares Modernos. O retrato da pintura, escultura e desenho” da primeira metade do século XX chega a Chaves

Com cinco lógicas de pensamento e representação diferentes, estarão em exibição cerca de 70 obras, de 45 artistas, dos quais se destacam Eduardo Viana, Carlos Botelho, Paulo Ferreira, José Tagarro e Querubim Lapa.

Com curadoria de Maria de Aires Silveira, o espólio em exposição aborda a estética do retrato e irá mostrar o registo de identidades, expressividades e também destacar o diálogo entre o retrato e a envolvente, entre a figura e a paisagem, desde 1910 a 1950.

Segundo a curadora, esta exposição não demonstra “preocupação por divisões cronológicas, deixa-se transparecer a vontade de registar identidades, captar expressões e até uma poética fantasista, mas também a importância da revelação dos modelos representativos das mudanças sociais e o diálogo entre o retrato e os espaços envolventes, entre a figura e a paisagem, desde 1910 a 1950”.



A mostra em Chaves surge de um protocolo estabelecido entre a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e a Câmara Municipal, através do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Chiado (MNAC), uma entidade de referência museológica constituída por uma vasta coleção de arte, com o objetivo de promover a difusão, investigação e a descentralização da cultura.

A exposição pode ser visitada no MACNA, em Chaves, até dia 30 de julho de 2023.