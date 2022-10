Novo episódio da "novela" Kanye West. Rapper expulso de sede de marca desportiva

A saga de Kanye West continua. Desta vez o rapper norte-americano foi expulso da sede da marca desportiva Skechers, na Califórnia.

A situação insólita aconteceu apenas um dia depois da Adidas ter colocado um ponto final na parceria com o artista, devido a comentários anti-semitas.

Kanye West, que mudou o nome para Ye, apareceu com os seus assessores na sede da Skechers em Los Angeles, na quarta-feira, “sem ser convidado”, refere a empresa, em comunicado.

“Tendo em conta que Ye estava envolvido em filmagens não autorizadas, dois executivos da Skechers escoltaram-no a ele e à sua equipa para fora do edifício, após uma breve conversa”, adianta a marca de sapatos desportivos.

A empresa esclarece que não tem qualquer intenção de “trabalhar com West” e condena as suas recentes “declarações discriminatórias” ou qualquer forma de “discurso de ódio”.

Esta semana, a gigante do desporto Adidas terminou a parceria com Kanye West. A decisão vem no seguimento da "postura antissemita" que o rapper norte-americano tem adotado publicamente.