Escritor brasileiro Celso José da Costa vence Prémio Leya 2022 com "Arte de Driblar Destinos”

O livro “A Arte de Driblar Destinos” do brasileiro Celso José da Costa é o vencedor do Prémio LeYa deste ano. O anúncio foi feito esta quarta-feira de manhã na sede da editora, em Alfragide.



O júri presidido pelo poeta e escritor Manuel Alegre explicou que o prémio foi atribuído por unanimidade. A obra é uma “saga familiar que reflecte muito bem, com ritmo e vivacidade, o mundo social do interior do Brasil”.

À edição deste ano concorreram 218 originais de diversos países. Segundo a editora, há concorrentes de Portugal, Alemanha, Brasil, Espanha, Holanda, Inglaterra, Japão, Moçambique e Polónia.

No valor de 50 mil euros, o prémio LeYa “é o maior prémio literário para romances inéditos em língua portuguesa”, indica a editora, que na última edição premiou o livro “As Pessoas Invisíveis”, de José Carlos Barros.

“O júri da presente edição do Prémio LeYa é formado pela escritora e poeta angolana Ana Paula Tavares, a jornalista, escritora e crítica literária portuguesa Isabel Lucas, o editor, jornalista e tradutor brasileiro Paulo Werneck e, ainda, por Lourenço do Rosário, Professor de Letras, fundador e antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo, José Carlos Seabra Pereira, Professor de Literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra, Nuno Júdice e Manuel Alegre (Presidente do Júri), ambos poetas e escritores”, indica a LeYa.

Atribuído há já 15 anos, o prémio só não foi entregue em 2019 e 2021 por falta de qualidade das obras a concurso. De resto, distinguiu autores e livros como:

O Rastro do Jaguar, de Murilo Carvalho (2008)

O Olho de Hertzog, de João Paulo Borges Coelho (2009)

O Teu Rosto Será o Último, de João Ricardo Pedro (2011)

Debaixo de Algum Céu, de Nuno Camarneiro (2012)

Uma Outra Voz, de Gabriela Ruivo Trindade (2013)

O Meu Irmão, de Afonso Reis Cabral (2014)

O Coro dos Defuntos, de António Tavares (2015)

Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho (2017)

Torto Arado, de Itamar Vieira Junior (2018)

As Pessoas Invisíveis, José Carlos Barros (2021)