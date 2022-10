Entre Serpa e Lisboa, há festa para celebrar o Cante Alentejano

Cantado em coro, por homens e mulheres, sem recurso a instrumentos musicais, esta manifestação popular é característica da região alentejana, com maior expressão em vários concelhos do distrito de Beja.

Para assinalar a passagem do oitavo aniversário do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, começa a 28 de outubro, a Festa do Cante que se reparte entre Serpa e Lisboa.

A Festa do Cante arranca esta sexta-feira, dia 28 de outubro, às 19h00, no Cineteatro de Serpa, com um espetáculo de apresentação do CD “Alentejo Ensemble”, do Rancho de Cantadores de Paris, que apresenta um conjunto de modas emblemáticas do Alentejo, mas com uma roupagem contemporânea.

“O disco apresenta várias correntes, desde o tradicional à capella, a novos arranjos para instrumentos elétricos, passando pelos grupos de jovens e de mulheres, tendo sido gravado por seis membros do Rancho”, que é, de resto, “o primeiro grupo multinacional de Cante, onde nenhum dos membros é alentejano e que integra apenas um português”, avança a Câmara Municipal de Serpa.

No mês de novembro, a Festa do Cante inclui, entre outras iniciativas, “duas apresentações de livros, o primeiro de Simão Miranda, dedicado ao Cante Alentejano, e o segundo de Dulce Simões, relativo a práticas culturais, assim como uma exposição de fotografia.

Em todas as freguesias de Serpa vai haver espetáculos, pelos grupos corais do concelho, com a festa a chegar à capital, no dia 19 de novembro, pelas 16h00.

A Casa do Alentejo recebe o concerto de apresentação do CD “Cantares do Alentejo”, uma obra do maestro e compositor Fernando C. Lapa para guitarras clássicas, do projeto Cante Alentejano com Erudição, pelo Bracara Augusta Guitar Trio e com a participação do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa

A Festa do Cante é organizada pelo município de Serpa e Museu do Cante Alentejano, com o apoio da Casa do Alentejo, em Lisboa, e da Direção Regional de Cultura do Alentejo.