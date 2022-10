Prémios ANAM. Jornalistas da Renascença conquistam menção honrosa

As jornalistas Inês Rocha e Joana Gonçalves, da Renascença, foram reconhecidas com uma menção honrosa nos prémios da Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM).

A reportagem vídeo "Escolas de Viana do Castelo foram as mais promotoras de equidade entre alunos. Qual o segredo?" foi merecedora de uma distinção na categoria do Prémio Dr. José Manuel Pavão.

Este galardão em específico pretende reconhecer "pessoas e entidades, autoras de estudos e trabalhos de investigação académica e jornalística que se tenham destacado na difusão dos direitos e liberdades fundamentais, reforço dos valores democráticos e valorização do poder local", explica a ANAM.