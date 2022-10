Prémio Camões 2022 vai para o escritor brasileiro Silviano Santiago

O Prémio Camões 2022 foi esta segunda-feira atribuído ao escritor, poeta, ensaísta e professor brasileiro Silviano Santiago, anunciou o Ministério da Cultura.

“Uma Literatura nos Trópicos”, “Em Liberdade” e “Mil Rosas Roubadas” são alguns dos livros mais conhecidos de Silviano Santiago.



No ano passado, o Prémio Camões foi atribuído à escritora moçambicana Paulina Chiziane, autora de "Balada de Amor ao Vento" e "Ventos do Apocalipse".



Silviano Santiago nasceu em 1936, na localidade de Formiga, no estado de Minas Gerais.

O ensaísta brasileiro já recebeu numerosos prémios, destacando-se o Jabuti 2017, e o Prémio Oceanos em 2015, e o segundo lugar do Prémio Oceanos em 2017.



Silviano Santiago tem formação em Letras Neolatinas e é doutorado em Letras francesas pela Universidade de Sorbonne, em Paris, com tese sobre "Os Moedeiros Falsos", de André Gide.

Segundo o júri, “Silviano Santiago, além de escritor com uma obra literária com vários prémios nacionais e internacionais (Jabuti, Oceanos, etc.), é um pensador capaz de uma intervenção cívica e cultural de grande relevância, com um contributo notável para a projeção da língua portuguesa como língua do pensamento crítico, no Brasil e fora dele (nos países ibero-americanos, africanos, nos Estados Unidos e na Europa).”

Sobre o escritor distinguido, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, destaca o “perfil de intelectual interventivo, com uma visão ampla e abrangente sobre o que é a Cultura, materializada em reflexões sobre múltiplos domínios, desde Machado de Assis aos estudos culturais, Caetano Veloso e o tropicalismo”.

Para Pedro Adão e Silva, “o Prémio Camões, sendo um prémio de consagração, tem o mérito de estimular o interesse pela literatura em língua portuguesa, fomentar o reconhecimento mútuo e incentivar à leitura dos autores da lusofonia para além das fronteiras do país de origem do premiado”.

Segundo o texto do protocolo constituinte, assinado em Brasília, em 22 de junho de 1988, e publicado em novembro do mesmo ano, o prémio consagra anualmente “um autor de língua portuguesa que, pelo valor intrínseco da sua obra, tenha contribuído para o enriquecimento do património literário e cultural da língua comum”.

Foi atribuído pela primeira vez, em 1989, ao escritor Miguel Torga.

Em 2019, o prémio distinguiu o músico e escritor brasileiro Chico Buarque, autor de "Leite Derramado" e "Budapeste", entre outras obras; em 2020, o professor e ensaísta português Vítor Aguiar e Silva (1939-2022).

O Brasil lidera a lista de distinguidos com o Prémio Camões, com 14 premiados cada, seguindo-se Portugal, com 13 laureados, Moçambique, com três, Cabo Verde, com dois, mais um autor angolano e outro luso-angolano.

A história do galardão conta apenas com uma recusa, exatamente a do luso-angolano Luandino Vieira, em 2006.