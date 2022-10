Marcelo saúda atribuição do Prémio Camões 2022 ao escritor brasileiro Silviano Santiago

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa saudou hoje a atribuição da edição deste ano do Prémio Camões ao escritor brasileiro Silviano Santiago, destacando o seu percurso como poeta, ficcionista e ensaísta.

“Professor com uma distinta carreira em universidades do seu país e dos Estados Unidos, poeta e ficcionista, vencedor dos prémios Jabuti e Oceanos, é também um destacado ensaísta, tendo estudado a literatura do período colonial e as obras de Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, entre outros, e publicado instigantes ensaios de crítica político-cultural, por exemplo sobre a ideia do Brasil ou sobre a América Latina”, destacou o chefe de Estado numa nota publicada no ‘site’ da Presidência da República.

“Faço votos de que possa estar para breve a oportunidade de lhe entregarmos o Prémio Camões, bem como aos galardoados dos últimos anos”, acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

A escolha do escritor brasileiro Silviano Santiago como vencedor do Prémio Camões 2022 foi anunciada hoje pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

“Silviano Santiago, além de escritor com uma obra literária com vários prémios nacionais e internacionais (Jabuti, Oceanos, etc.), é um pensador capaz de uma intervenção cívica e cultural de grande relevância, com um contributo notável para a projeção da língua portuguesa como língua do pensamento crítico, no Brasil e fora dele (nos países ibero-americanos, africanos, nos Estados Unidos e na Europa)", indicou o júri da 34.ª edição do Prémio Camões, citado pelo comunicado do Ministério português da Cultura.

Ensaísta, romancista, poeta e contista, Silviano Santiago, de 86 anos, é autor de cerca de 30 obras, e afirmou-se pela inovação de basear os seus estudos sobre literatura brasileira nas teorias dos estudos pós-colonais.