Jorge Sobrado vai ser o novo diretor do Museu da Cidade no Porto

O antigo vereador da cultura da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, vai assumir a direção do Museu da Cidade e da Biblioteca Municipal do Porto.

A informação foi confirmada pelo próprio Jorge Sobrado, através da sua conta no Instagram.

Depois de a informação ter sido avançada pelo jornal Público, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, confirmou, na reunião pública de executivo municipal, a escolha do portuense de 46 anos para o cargo.

Atualmente, Jorge Sobrado é assessor do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) e é docente nas Universidades do Porto e Lusófona.

Enquanto vereador em Viseu, Sobrado criou o Polo Arqueológico e o Museu de História da Cidade.